Calcio: Chiellini saluta la Nazionale, domani a Wembley cerimonia prima di Italia-Argentina (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Non poteva esserci palcoscenico migliore per l'ultimo saluto alla Nazionale. Giorgio Chiellini chiuderà domani sera la sua lunghissima carriera in maglia azzurra a Wembley, nello stadio dove la scorsa estate si è regalato la più grande soddisfazione della sua vita sportiva laureandosi Campione d'Europa. Sarà l'ultimo atto di una storia meravigliosa, una favola iniziata 22 anni fa proprio in Inghilterra, a Wellingborough, quando con la Nazionale Under 15 affrontò in amichevole i pari età inglesi. Dopo aver collezionato 71 presenze con le Nazionali Giovanili, con cui ha conquistato un Europeo Under 19 nel 2003 in Liechtenstein e una medaglia di bronzo con l'Under 21 ai Giochi Olimpici di Atene 2004, nel novembre 2004 Chiellini ha fatto il suo esordio in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - Non poteva esserci palcoscenico migliore per l'ultimo saluto alla. Giorgiochiuderàsera la sua lunghissima carriera in maglia azzurra a, nello stadio dove la scorsa estate si è regalato la più grande soddisfazione della sua vita sportiva laureandosi Campione d'Europa. Sarà l'ultimo atto di una storia meravigliosa, una favola iniziata 22 anni fa proprio in Inghilterra, a Wellingborough, quando con laUnder 15 affrontò in amichevole i pari età inglesi. Dopo aver collezionato 71 presenze con le Nazionali Giovanili, con cui ha conquistato un Europeo Under 19 nel 2003 in Liechtenstein e una medaglia di bronzo con l'Under 21 ai Giochi Olimpici di Atene 2004, nel novembre 2004ha fatto il suo esordio in ...

Pubblicità

CalcioOggi : Juve, cena in... difesa: Perin, Chiellini, Bonucci. E De Ligt va da Morata - Tuttosport - Luxgraph : Juve, cena in... difesa: Perin, Chiellini, Bonucci. E De Ligt va da Morata - sportli26181512 : #Chiellini, la Juve è sempre nel cuore: serata in amicizia con Perin e Bonucci: Il secondo portiere, l'ex capitano… - tuseiantartide : RT @docgariff: #Wembley, Marzo 2018. Minuto di raccoglimento emozionante per Davide #Astori. Quella notte ?@chiellini? e la ?@juventusfc? e… - Giampy_fortun : @sanbultrini @EzioGreggio @chiellini @juventusfc Ma per cortesia … il giocatore più scorretto che il calcio italiano ricordi -