Caiazza: “Mertens ha chiamato il figlio Ciro per aumentare la popolarità. Dicono che sono lecchino” (Di sabato 18 giugno 2022) Salvatore Caiazza de Il Roma torna parlare del rinnovo di Dries Mertens e della situazione del Napoli. Ecco il suo editoriale. Siamo alle solite in questa città. Ormai è diventato uso comune il fatto che se non ci si allinea alla massa diventi un obiettivo da colpire a livello mediatico. Ci sono blog e profili social che vivono solo per prendere di mira chi magari come me evidenzia la ruffianeria di Dries Mertens nei confronti dei napoletani. Qualche buontempone, che ha deciso senza che nessuno glie- lo abbia chiesto di diventare il Robin Hood (sgrammaticato) del popolo partenopeo, non ha gradito il commento che ho fatto su Dries qualche settimana fa. E subito sono diventato anch’io il lecchino di Aurelio De Laurentiis. A quanto pare questi virgulti della rete non conoscono la mia ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 giugno 2022) Salvatorede Il Roma torna parlare del rinnovo di Driese della situazione del Napoli. Ecco il suo editoriale. Siamo alle solite in questa città. Ormai è diventato uso comune il fatto che se non ci si allinea alla massa diventi un obiettivo da colpire a livello mediatico. Ciblog e profili social che vivono solo per prendere di mira chi magari come me evidenzia la ruffianeria di Driesnei confronti dei napoletani. Qualche buontempone, che ha deciso senza che nessuno glie- lo abbia chiesto di diventare il Robin Hood (sgrammaticato) del popolo partenopeo, non ha gradito il commento che ho fatto su Dries qualche settimana fa. E subitodiventato anch’io ildi Aurelio De Laurentiis. A quanto pare questi virgulti della rete non conoscono la mia ...

Pubblicità

napolipiucom : Caiazza: 'Mertens ha chiamato il figlio Ciro per aumentare la popolarità. Dicono che sono lecchino' #Mertens… - BTwoEl : Ed anche oggi il 'buon' #Caiazza ci tiene a rincarare la dose di merda verso @dries_mertens14 Capisco che ci state… - gnavarino : Caiazza su Mertens: 'Chiamato figlio Ciro per aumentare la popolarità. Quando dire la verità ti fa diventare lecchi… - tuttonapoli : Caiazza su Mertens: 'Chiamato figlio Ciro per aumentare la popolarità. Quando dire la verità ti fa diventare lecchi… - Grassi81 : @RaffaelePocho @lucacerasuolo Almeno il Calcio Napoli potrebbe fare un duro comunicato contro Caiazza per le sue di… -