Cade dalle spallette: grave 22enne - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 18 giugno 2022) Qualche bevuta di troppo e non solo e per una 22enne la notte della Luminara poteva trasformarsi in tragedia. Intorno a mezzanotte e mezzo, infatti, per cause ancora da chiarire la giovane donna è ... Leggi su lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Qualche bevuta di troppo e non solo e per unala notte della Luminara poteva trasformarsi in tragedia. Intorno a mezzanotte e mezzo, infatti, per cause ancora da chiarire la giovane donna è ...

Pubblicità

Lavanda_infiore : Già dalle prove si vede che Chri stasera spaccherà, nelle coreografie di gruppo l'occhio cade su di lui, non c'è niente da fare ?? - jobwithinternet : @roseohara78 Pensino a quel rimbambito di bidet che cade dalle scale dell'aereo e parla da solo - vidreaz : uomo ubriaco cade dalle scale con drink in mano - MartinoDesulo : @PanzerUberAlles @Xueza_00 @fralittera Dico solo che quello che fa il PSG oggi il Real lo ha fatto per 30anni,pensa… - Nazione_Pisa : Pisa, cade dalle spallette sull'Arno: grave una 22enne -