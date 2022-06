Byron Moreno | da vent' anni l' incubo dell' Italia

Pubblicità

drstinson : L'ultima volta che l'Italia è stata eliminata nella fase a eliminazione diretta dei mondiali era Byron Moreno. - andrea_gardenal : Noto con piacere che il nome (o la foto) di Byron Moreno compare più di una volta - vox2box : RT @Fletcher_Lynd: Brigata Byron Moreno presente - Fletcher_Lynd : Brigata Byron Moreno presente - zazoomblog : Byron Moreno: Italia-Corea del Sud? Dopo la partita mi offrirono tanti soldi. Le mie decisioni... - #Byron #Moreno… -

L'ex arbitro, famoso per la direzione di gara di Corea del Sud - Italia nel 2002, è tornato su quella partitatorna a parlare di Corea del Sud - Italia. In una intervista a Fanpage, l'ex arbitro ha raccontato i momenti di quel match del Mondiale 2022. CONOSCIUTO AL MONDO - "In un certo modo sì, ..Sono passati ormai 20 anni, ma il nome diè sempre attuale. Il riferimento è all'incontro degli ottavi di finale del Mondiale 2002 tra Corea del Sud e Italia , conclusa con l'eliminazione degli azzurri. La direzione di gara del ...Byron Moreno, 20 anni dopo Corea-Italia, torna a parlare dell'arbitraggio tanto discusso che costò l'eliminazione dal Mondiale agli azzurri ...Corea del Sud-Italia, Moreno torna sull’episodio: le parole dell’ex arbitro in merito alla famosa partita dei Mondiali 2002 L’ex arbitro Byron Moreno torna a parlare della famosa partita tra Corea del ...