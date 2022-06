Burgos, neonata morta dopo pochi giorni: indagata per abbandono la famiglia (Di sabato 18 giugno 2022) Sul corpicino della piccola non ci sarebbero segni di violenza. Il giallo dei militari chiamati prima dell'ambulanza Leggi su repubblica (Di sabato 18 giugno 2022) Sul corpicino della piccola non ci sarebbero segni di violenza. Il giallo dei militari chiamati prima dell'ambulanza

