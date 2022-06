Bruno: “Ho un sogno, Bonucci che marca Maradona. Lukaku, Dybala e Zaniolo, non fatemi ridere” (Di sabato 18 giugno 2022) Pasquale Bruno ex difensore in una intervista al Corriere dello Sport distrugge gli attaccanti attuali e dice: “Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? E questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere. E perché non parliamo dei difensori di oggi? sogno di vedere Bonucci costretto a marcare in campo aperto Maradona o Van Basten, Careca o Aguilera. I veri fenomeni erano quelli di un tempo, di un calcio in cui la serie A dominava il mercato: Vierchowod, Gentile, Francini, Ferrara, Annoni, anche Villa“. Ma Bruno rincara la dose e dice: “Mi chiedono spesso di contare quante partite avrei giocato con le nuove regole“. La risposta non è banale: “Gli arbitri neanche mi ammonirebbero con gli attaccanti ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 giugno 2022) Pasqualeex difensore in una intervista al Corriere dello Sport distrugge gli attaccanti attuali e dice: “Vlahovic, Chiesa,? E questi sarebbero campioni? Non. E perché non parliamo dei difensori di oggi?di vederecostretto are in campo apertoo Van Basten, Careca o Aguilera. I veri fenomeni erano quelli di un tempo, di un calcio in cui la serie A dominava il mercato: Vierchowod, Gentile, Francini, Ferrara, Annoni, anche Villa“. Marincara la dose e dice: “Mi chiedono spesso di contare quante partite avrei giocato con le nuove regole“. La risposta non è banale: “Gli arbitri neanche mi ammonirebbero con gli attaccanti ...

