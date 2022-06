Bremer | “Tutti conoscono le mie ambizioni | voglio giocare in Champions”

Pubblicità

Lorenzored17 : Bremer è meglio di tutti i naturalizzati da Mancini messi insieme e noi ancora aspettiamo Gravina.... - NotizieInterIt : Bremer a Resenha ESPN: 'Tutti conoscono le mie ambizioni, voglio giocare in Champions League e in Nazionale. Devo r… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Bremer Juve, il brasiliano allo scoperto: «Tutti sanno cosa voglio» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea htt… - gilnar76 : Bremer Juve, il brasiliano allo scoperto: «Tutti sanno cosa voglio» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Bremer Juve, il brasiliano allo scoperto: «Tutti sanno cosa voglio» - -

La splendida avventura dicon la maglia del Torino è in dirittura d'arrivo. Non è questione di rapporti, ma pesa la ... L'ammissione arriva da una trasmissione brasiliana, Resenha Espn : "...Da settimane l'Inter ha messo nel mirino il brasiliano del Torino Gleison. I granata chiedono 50 milioni e l'Inter vorrebbe inserire come contropartita Pinamonti, ...conoscono le mie ...Con Milan Skriniar sempre più nel mirino del Paris Saint-Germain, è iniziato in casa Inter il casting per trovare un eventuale sostituto. Resistono le candidature di Bremer ...Gleison Bremer è uno dei nomi più caldi di questa estate di calciomercato. Tanti club, soprattutto in Serie A, hanno provato l'affondo decisivo per ...