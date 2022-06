Bremer | “Lascio Torino | voglio giocare in Champions League”

(Di sabato 18 giugno 2022) Gleisonè pronto a lasciare, il difensore a Resenha Espn ha detto: “in“. Il difensore brasiliano veniva dato molto vicino all’Inter, ma negli ultimi giorni la trattativa ha subito un rallentamento, anche perché i nerazzurri non faranno acquisti in difesa se prima non cederanno uno tra Bastoni e Skriniar. Persi è parlato anche di Napoli. Il club azzurro può perdere Kalidou Koulibaly e De Laurentiis potrebbe rimpiazzarlo con il difensore brasiliano che ha 25 anni, mentre il senegalese ha 31 anni ed un contratto in scadenza nel 2023. Ad alimentare le voci di calciomercato suci sono le parole pronunciate dallo stesso calciatore: “Ho detto alla società ed al tecnico la mia volontà di andare via. ...

Calciomercato Napoli - Gleison, difensore del Torino accostato anche al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro a Resenha ESPN.lascia il Torino Ecco le parole del difensore: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie...già in rosa Dybala e altri mille nomi di difensori sconosciuti ai più oltre ai volti noti di... Per questo non entro nel merito dei nomi, non mi occupo di mercato equesto ingrato lavoro a ...“L’addio è una questione di tempo. Sto valutando alcune proposte. Ma posso dire che non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione. Voglio giocare in Champions League e nella Seleção, è il mio ...Bremer conferma: 'Lascio Torino, sto valutando diverse proposte'. Il mister mi ha detto: 'Resta, aiuta la squadra. L'Inter insiste e resta in pole. vedi letture. Tra i migliori giocatori in assoluto d ...