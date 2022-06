Bremer: 'Lascerò il Toro. Sogno la Champions. Italia? Se il Brasile non mi chiama...' (Di sabato 18 giugno 2022) Bremer premiato come miglior difensore della scorsa Serie A Torino, 18 giugno 2022 - "Tutti conoscono le mie ambizioni: voglio giocare in Champions League e in Nazionale. Devo raggiungere un livello ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 giugno 2022)premiato come miglior difensore della scorsa Serie A Torino, 18 giugno 2022 - "Tutti conoscono le mie ambizioni: voglio giocare inLeague e in Nazionale. Devo raggiungere un livello ...

Pubblicità

zazoomblog : Bremer conferma: Lascerò il Torino. Inter? Sto valutando diverse proposte - #Bremer #conferma: #Lascerò #Torino. - ferrantelli94 : RT @MarioAlbanese7: ??Bremer a ESPNBrasil : “L'anno scorso stavo per lasciare il Torino ma Juric mi ha chiamato. Penso che in questa stagio… - InterHubOff : ???? Bremer conferma: “Solo questione di tempo e lascerò il Torino. Sto valutando alcune proposte, vedremo”. ? Accor… - Pall_Gonfiato : Bremer conferma: 'Lascerò il Torino. Inter? Sto valutando diverse proposte' - Robertoro80 : RT @ToroGoal: ??Le parole di #Bremer stanotte a @espnbrasil: “L'anno scorso stavo per lasciare il @TorinoFC_1906 ma #Juric mi ha chiamato. P… -