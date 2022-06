Borriello festeggia i 40 anni a Ibiza | 'Amo la mia vita | Belen…' FOTO

Pubblicità

infoitsalute : Padel, palestra, amici e un po' di calcio: così Marco Borriello festeggia i suoi 40 anni - Gazzetta_it : Padel, palestra, amici e un po' di calcio: così Marco Borriello festeggia i suoi 40 anni -

Fanno parte della compagnia: Simona Terracciano, Mario Capaccio, Stefania Officioso Simone Maddaluno, Marco Maddaluno, Maria Francesca, Massimo Fusco, Nicola Coppola, Angelica Andreozzi, ...Siil ritorno internazionale nell'IRC CUP. Gli organizzatori sono da tempo a lavoro per ... Verifiche post gara (officina- via del Fonditore 374 Follonica ZI): domenica 3 aprile ...Marco Borriello oggi compie 40 anni e festeggia nella sua villa a Ibiza. Archiviate le storie con Belen Rodriguez e altre modelle, ora gioca sempre a padel.Marco Borriello compleanno: pare sia tutto pronto per la grande festa di Borriello, che festeggerà i 40 anni a Ibiza. Ma chi ci sarà