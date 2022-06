Borrell Ue | ' Putin militarizza le esportazioni di grano e le usa come ricatto'

(Di sabato 18 giugno 2022) L'Alto rappresentante Ue per la politica estera Josephha denunciato in un articolo sul suo blog le manovre della Russia mirate a "re" ledie "usarle...

L'Alto rappresentante Ue per la politica estera Josephha denunciato in un articolo sul suo ... ricordando che le 'truppe dibombardano, estraggono e occupano l'Ucraina, attaccano le ...Il numero uno della diplomazia europea ha poi ricordato che le 'truppe dibombardano, ... SecondoMosca 'ha trasformato il Mar Nero in una zona di guerra, bloccando le spedizioni di grano ...L'Alto rappresentante Ue per la politica estera Joseph Borrell ha denunciato in un articolo sul suo blog le manovre della Russia contro chi si oppone all'invasione dell'Ucraina ...La Russia prova a "militarizzare" le esportazioni del grano, sarebbe questa l'ultima arma di "ricatto contro chiunque si ...