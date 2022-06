Bonus 200 euro, modulo autocertificazione: la scadenza di luglio (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Bonus 200 euro è la nuova indennità introdotta dal governo Draghi nel decreto Aiuti, e rientra nell’ambito delle misure adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, e di politiche sociali, come risposta sia alla crisi energetica che alla guerra in Ucraina (vedi anche la guida Bonus 200 euro). A luglio è prevista la scadenza per i dipendenti pubblici e privati, che rappresentano circa la metà della platea di 31,5 milioni di beneficiari della misura contro il caro vita prevista dal Decreto aiuti. Nel caso dei dipendenti privati, ricorda studiocataldi.it, per aver diritto al Bonus da 200 euro varato dal governo, servirà presentare un’autodichiarazione. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Il200è la nuova indennità introdotta dal governo Draghi nel decreto Aiuti, e rientra nell’ambito delle misure adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, e di politiche sociali, come risposta sia alla crisi energetica che alla guerra in Ucraina (vedi anche la guida200). Aè prevista laper i dipendenti pubblici e privati, che rappresentano circa la metà della platea di 31,5 milioni di beneficiari della misura contro il caro vita prevista dal Decreto aiuti. Nel caso dei dipendenti privati, ricorda studiocataldi.it, per aver diritto alda 200varato dal governo, servirà presentare un’autodichiarazione. Il ...

