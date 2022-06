Bonus 200 euro disoccupati e pensionati, come richiederlo (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Bonus 200 euro in arrivo a luglio non solo per lavoratori dipendenti e autonomi, ma anche per pensionati, stagionali, disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza. Garantito una tantum, quindi una sola volta, a chi ha un reddito annuo lordo non superiore a 35mila euro, la misura introdotta con il Dl Aiuti interessa oltre 30 milioni di italiani. Ne hanno diritto, infatti: – lavoratori dipendenti;- lavoratori autonomi;- pensionati;-percettori di Reddito di cittadinanza;- disoccupati che nel mese di giugno ricevono l’assegno di disoccupazione o la Naspi;-lavoratori stagionali;-lavoratori domestici. pensionati, pre-pensionati e disoccupati riceveranno il Bonus da 200 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) –200in arrivo a luglio non solo per lavoratori dipendenti e autonomi, ma anche per, stagionali,e percettori del reddito di cittadinanza. Garantito una tantum, quindi una sola volta, a chi ha un reddito annuo lordo non superiore a 35mila, la misura introdotta con il Dl Aiuti interessa oltre 30 milioni di italiani. Ne hanno diritto, infatti: – lavoratori dipendenti;- lavoratori autonomi;-;-percettori di Reddito di cittadinanza;-che nel mese di giugno ricevono l’assegno di disoccupazione o la Naspi;-lavoratori stagionali;-lavoratori domestici., pre-riceveranno ilda 200 ...

