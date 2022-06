Bologna, coppia gay a messa dopo il ‘matrimonio’. Le unioni civili posono essere benedette? (Di sabato 18 giugno 2022) Una messa dopo l’unione civile di una coppia di omosessuali, e sui social si scatena la polemica. La benedizione al termine della messa, secondo alcuni, infrange il divieto di benedire un’unione gay stabilito dalla dottrina cattolica. La vicenda, raccontata dal Resto del Carlino, accade a Budrio, in provincia di Bologna e risale allo scorso 11 giugno. dopo la cerimonia civile, i due ragazzi – insieme con gli amici più stretti – sono andati nella vicina chiesa di San Lorenzo per una messa – una sorta di cerimonia di ringraziamento, senza benedizione ad hoc dei due conviventi – celebrata da don Gabriele Davalli, direttore dell’Ufficio diocesano per la famiglia. Ma sui social la polemica si infiamma e si punta il dito anche contro l’Arcidiocesi di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Unal’unione civile di unadi omosessuali, e sui social si scatena la polemica. La benedizione al termine della, secondo alcuni, infrange il divieto di benedire un’unione gay stabilito dalla dottrina cattolica. La vicenda, raccontata dal Resto del Carlino, accade a Budrio, in provincia die risale allo scorso 11 giugno.la cerimonia civile, i due ragazzi – insieme con gli amici più stretti – sono andati nella vicina chiesa di San Lorenzo per una– una sorta di cerimonia di ringraziamento, senza benedizione ad hoc dei due conviventi – celebrata da don Gabriele Davalli, direttore dell’Ufficio diocesano per la famiglia. Ma sui social la polemica si infiamma e si punta il dito anche contro l’Arcidiocesi di ...

