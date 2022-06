Bluehouse la casa che si indossa | nella cornice delle Dolomiti

(Di sabato 18 giugno 2022) Venerdì 1 luglio, alle ore 18.30, gli spazi interni ed esterni del Lumen Museum e del ristorante AlpiNN, due edi?ci che spiccano per la loro architettura minimalista e ben contestualizzata, ospiteranno il fashion show, ad ingresso libero, “, lache si”, in concomitanza con l’apertura della prima serata dedicata al Kronplatz By Night,fashion show, connubio di arte architettura moda e naturalache siLa kermesse esclusiva sul crinale principaleAlpi eche unisce cultura e divertimento fra le magiche atmosfere di Plan de Corones, in provincia di Bolzano. De Santis by Martin Alvarez Un evento volto a sensibilizzare l’uomo sull’idea di ...

