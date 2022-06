Blanco, l’ex fidanzata Giulia rivela come ha scoperto il tradimento da parte del cantante (Di sabato 18 giugno 2022) Giulia Lisioli è l’ex fidanzata di Blanco, la ragazza che il cantante è corso ad abbracciare dopo la vittoria del Festival di Sanremo. I due si sono conosciuti a scuola e hanno vissuto un amore che è durato per diversi anni. La crisi è arrivata subito dopo la vittoria di Sanremo. I loro rapporti sono peggiorati fino ad arrivare al tradimento, come lei stessa ha raccontato alle pagine del settimanale DiPiù: Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima. La ragazza in questione è la ballerina Martina Valdes, che attualmente fa coppia con l’artista. La Lisioli ha raccontato che per colpa del tradimento è finita ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 giugno 2022)Lisioli èdi, la ragazza che ilè corso ad abbracciare dopo la vittoria del Festival di Sanremo. I due si sono conosciuti a scuola e hanno vissuto un amore che è durato per diversi anni. La crisi è arrivata subito dopo la vittoria di Sanremo. I loro rapporti sono peggiorati fino ad arrivare allei stessa ha raccontato alle pagine del settimanale DiPiù: Hoche Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima. La ragazza in questione è la ballerina Martina Valdes, che attualmente fa coppia con l’artista. La Lisioli ha raccontato che per colpa delè finita ...

