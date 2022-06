Biden: cade anche dalla bicicletta, ma la Casa Bianca rassicura sul suo stato di salute (Di sabato 18 giugno 2022) il presidente americano Joe Biden è caduto mentre scendeva dalla bicicletta per parlare con alcune persone che si erano radunate per vederlo pedalare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 giugno 2022) il presidente americano Joeè caduto mentre scendevaper parlare con alcune persone che si erano radunate per vederlo pedalare L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Joe Biden è caduto mentre stava iniziando a fare un giro in bici a Rehoboth Beach, Delaware, ma si è subito rialzat… - Corriere : Joe Biden cade in bicicletta ma si rialza subito e dice: «Sto bene» - SkyTG24 : Usa, Joe Biden cade da bici ma si rialza e dice: 'Sto bene'. VIDEO - metaanto : RT @itsmeback_: Putin parla per due ore senza pause ad un meeting internazionale è quello che sta per morire. Biden che cade dalla scalett… - PaperinikEdonna : RT @ChiodiDonatella: #Biden cade dalla #bicicletta. Da una prima ricostruzione pare che l'amico immaginario gli abbia tagliato la strada. h… -