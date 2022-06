Berrettini vola in finale al Queen’s: domenica proverà a fare il bis del successo dello scorso anno (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini non perde più. Dopo aver vinto il torneo al rientro dopo l’infortunio, l’azzurro vola in finale al Queen’s, dove aveva già trionfato lo scorso anno, battendo Van de Zandschulp in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Così domenica potrà tentare il bis del successo del 2021 – che fu il prologo della finale di Wimbledon – contro il vincente del match tra Cilic e Krajinovic. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Matteonon perde più. Dopo aver vinto il torneo al rientro dopo l’infortunio, l’azzurroinal, dove aveva già trionfato lo, battendo Van de Zandschulp in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Cosìpotrà tentare il bis deldel 2021 – che fu il prologo delladi Wimbledon – contro il vincente del match tra Cilic e Krajinovic. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

