Berrettini in finale al Queen's contro Krajinovic (Di sabato 18 giugno 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si è qualificato, per il secondo anno di fila, per la finale del “Cinch Championships”, torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro, che si sta disputando sui campi in erba dello storico ed elegante Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, nonchè campione in carica, ha superato in semifinale, l'olandese Botic Van De Zandschulp, numero 29 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3, maturato in un'ora e 31 minuti di match ritardato e interrotto nel finale causa pioggia. Domani, in finale, l'azzurro sfiderà il serbo Filip Krajinovic, che nella seconda semifinale si è imposto con un duplice 6-3 sul croato Marin ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteosi è qualificato, per il secondo anno di fila, per ladel “Cinch Championships”, torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro, che si sta disputando sui campi in erba dello storico ed elegante's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, nonchè campione in carica, ha superato in semi, l'olandese Botic Van De Zandschulp, numero 29 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3, maturato in un'ora e 31 minuti di match ritardato e interrotto nelcausa pioggia. Domani, in, l'azzurro sfiderà il serbo Filip, che nella seconda semisi è imposto con un duplice 6-3 sul croato Marin ...

