Berlino | Bencic torna in finale Bouchard e Osaka saltano Wimbledon

Tennis_Ita : Medvedev-Hurkacz finale ad Halle, a Berlino sarà Bencic-Jabeur l'ultimo atto - Gazzetta_it : A Berlino Jabeur batte la Gauff. In finale c’è la Bencic #tennis - sportface2016 : #WTABerlino 2022: come e quando seguire #Jabeur-#Bencic in diretta, finale del torneo tedesco - sportface2016 : #WtaBerlino: la finale sarà tra #Jabeur e #Bencic - SaraGomezAranci : RT @RSIsport: ?? Belinda Bencic fa sua la maratona contro Maria Sakkari e raggiunge la finale a Berlino per il secondo anno consecutivo http… -

Corriere dello Sport

Ha impiegato tre ore e sette minuti, Belinda, per guadagnarsi un posto in finale al WTA diper il secondo anno consecutivo. La svizzera ha piegato in rimonta Maria Sakkari 6 - 7(6) 6 - 4 6 - 4 in una delle partite più lunghe dell'...La tunisina in finale asfiderà la svizzera Belinda, che ha sconfitto in tre set la greca Maria Sakkari. Wta Berlino, Bencic prima finalista: Sakkari ko Ha impiegato tre ore e sette minuti, Belinda Bencic, per guadagnarsi un posto in finale al WTA di Berlino per il secondo anno consecutivo.Jabeur-Bencic, match valido per la finale del 500 di Berlino, in programma domenica 18 giugno dalle 15:30 si prospetta una sfida molto combattuta. Per le condizioni della superficie e l’equilibrio sos ...