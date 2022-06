Benevento, lunedì conferenza stampa di Caterina Meglio e Mastella sulle sinergie tra Conservatorio e Comune (Di sabato 18 giugno 2022) Per illustrare quelle che saranno le future sinergie e collaborazioni che si vorranno mettere in campo tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e l’amministrazione comunale sannita, per lunedì prossimo, 20 giugno, alle 11.30, nell’Aula Bonazzi dell’Istituto, è in programma una conferenza stampa. Parteciperanno all’appuntamento con i giornalisti, il presidente del Conservatorio di Benevento, Caterina Meglio, e il sindaco della città, Clemente Mastella. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022) Per illustrare quelle che saranno le futuree collaborazioni che si vorranno mettere in campo tra ilStatale di Musica “Nicola Sala” die l’amministrazione comunale sannita, perprossimo, 20 giugno, alle 11.30, nell’Aula Bonazzi dell’Istituto, è in programma una. Parteciperanno all’appuntamento con i giornalisti, il presidente deldi, e il sindaco della città, Clemente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

TV7Benevento : Meteo: in Lombardia temperature in aumento, lunedì picchi fino a 37 gradi - - TV7Benevento : CALCIO. #INSIEME: AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA TICKETING - - GazzettAvellino : Presentazione del libro “La ricchezza delle pecore” di Alberico Bojano lunedì 20 a Benevento. - Agenparl : TRENTENNALE DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO - S. AGOSTINO, Benevento - lunedì 13 giugno 2022, ore 16.00) - - ottopagine : Festival dell'acqua, lunedì il programma #Benevento -