Benevento 5, per il dopo Cundari panchina affidata a Lorenzo Nitti (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento 5 rende noto di aver affidato la panchina a mister Lorenzo Nitti, allenatore che negli ultimi due anni ha guidato il CMB Matera in Serie A raggiungendo i playoff nel torneo 2020-21 e la semifinale di Coppa Italia in questa stagione. Il nuovo tecnico dei giallorossi ha sottoscritto un contratto biennale che lo legherà al Benevento 5 fino al 2024. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

