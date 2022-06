Bearzot, il ct del mitico Mundial 1982 raccontato dalla figlia Cinzia (Di sabato 18 giugno 2022) Bergamo. È forse il Mondiale più celebrato e spettacolare, quello di Spagna e di cui in questi giorni ricorrono 40 anni esatti. 1982: “Campioni del Mondo! Campioni del Mondo! Campioni del Mondo!”, tutti ricorderanno l’esultanza di Nando Martellini nella telecronaca Rai, che aveva anche accompagnato con un “Rossi, Rossi, Rossi!” i gol di Pablito, protagonista indiscusso di quella edizione. Naturalmente col ct Bearzot, forse l’unico che alla vigilia credeva nella vittoria, come ha ricordato la figlia Cinzia, in un recente incontro: “Nessuno se lo aspettava, papà sì e fin dall’inizio”. Cinzia Bearzot, docente di Storia greca all’università Cattolica di Milano, tornerà su questo e tanti altri spunti per riscoprire Enzo Bearzot, anche nel privato, nell’incontro in programma ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 giugno 2022) Bergamo. È forse il Mondiale più celebrato e spettacolare, quello di Spagna e di cui in questi giorni ricorrono 40 anni esatti.: “Campioni del Mondo! Campioni del Mondo! Campioni del Mondo!”, tutti ricorderanno l’esultanza di Nando Martellini nella telecronaca Rai, che aveva anche accompagnato con un “Rossi, Rossi, Rossi!” i gol di Pablito, protagonista indiscusso di quella edizione. Naturalmente col ct, forse l’unico che alla vigilia credeva nella vittoria, come ha ricordato la, in un recente incontro: “Nessuno se lo aspettava, papà sì e fin dall’inizio”., docente di Storia greca all’università Cattolica di Milano, tornerà su questo e tanti altri spunti per riscoprire Enzo, anche nel privato, nell’incontro in programma ...

Pubblicità

DelpapaMax : RT @ClaudiaBen69: Standing in the Rainbow: Quelli Erano Tempi - Nuova edizione 40 anni: Nostalgia canaglia del Mundial '82, l'unico che vin… - ClaudiaBen69 : RT @ClaudiaBen69: Standing in the Rainbow: Quelli Erano Tempi - Nuova edizione 40 anni: Nostalgia canaglia del Mundial '82, l'unico che vin… - ClaudiaBen69 : Standing in the Rainbow: Quelli Erano Tempi - Nuova edizione 40 anni: Nostalgia canaglia del Mundial '82, l'unico c… - jiennense81 : @gianni_marca @fuori__luogo @CinicaFame Si stava plasmando la nazionale campione del mondo di 4 anni dopo. Il C.T. era già Bearzot? - FairyRainDarcy : RT @ClaudiaBen69: Quelli Erano Tempi - Nuova edizione 40 anni: Nostalgia canaglia del Mundial '82, l'unico che vincemmo davvero #Mundial198… -