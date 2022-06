Beach volley, Mondiale Roma 2022. Mol e Sorum a un passo dalla leggenda ma il Brasile vuole l’en plein (Di sabato 18 giugno 2022) Anders Mol e Christian Sorum sono ad un passo dalla leggenda: raggiunta la finale, grazie al successo netto e convincente contro i brasiliani Andre/George, i Vichinghi dovessero vincere domani sarebbero la prima coppia della storia ad essere contemporaneamente campione olimpica, Mondiale ed europea. Il Brasile, però, vuole prendersi tutto al Foro Italico. Dopo anni di difficoltà, il Mondiale italiano segna la rinascita del movimento verde-oro che ha piazzato due finalisti su quattro e che ha stupito e strabiliato il pubblico Romano. La finale femminile vedrà in campo, come tre anni fa ad Amburgo, due coppie americane: le canadesi Brandie/Bukovec e le brasiliane Ana Patricia/Duda, mentre in campo maschile se la giocheranno per l’oro ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Anders Mol e Christiansono ad un: raggiunta la finale, grazie al successo netto e convincente contro i brasiliani Andre/George, i Vichinghi dovessero vincere domani sarebbero la prima coppia della storia ad essere contemporaneamente campione olimpica,ed europea. Il, però,prendersi tutto al Foro Italico. Dopo anni di difficoltà, ilitaliano segna la rinascita del movimento verde-oro che ha piazzato due finalisti su quattro e che ha stupito e strabiliato il pubblicono. La finale femminile vedrà in campo, come tre anni fa ad Amburgo, due coppie americane: le canadesi Brandie/Bukovec e le brasiliane Ana Patricia/Duda, mentre in campo maschile se la giocheranno per l’oro ...

