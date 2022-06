Beach volley, Menegatti-Gottardi quinte: “Comunque, un buon Mondiale” (Di sabato 18 giugno 2022) Roma – Si interrompe ai quarti di finale con un conseguente quinto posto la corsa di Marta Menegatti e Valentina Gottardi nei Campionati del Mondo in corso di svolgimento nel Parco del Foro Italico. Marta e Valentina purtroppo si sono dovute arrendere alle canadesi Bukovec/Brandie che nel complesso si sono dimostrate superiori alla coppia tricolore che questa sera ha avuto difficoltà a esprimersi su buoni livelli. La sconfitta di questa sera non cancella però il buon torneo disputato dalle due atlete italiane alla loro prima rassegna iridata insieme. Bukovec/Brandie (CAN) – Menegatti/Gottardi (ITA) 2-0 (21-15, 21-12) Le canadesi sono partite forte e hanno preso subito un vantaggio di 3/4 punti. Le azzurre sono state brave però a restare agganciate al match grazie alla capacità di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022) Roma – Si interrompe ai quarti di finale con un conseguente quinto posto la corsa di Martae Valentinanei Campionati del Mondo in corso di svolgimento nel Parco del Foro Italico. Marta e Valentina purtroppo si sono dovute arrendere alle canadesi Bukovec/Brandie che nel complesso si sono dimostrate superiori alla coppia tricolore che questa sera ha avuto difficoltà a esprimersi sui livelli. La sconfitta di questa sera non cancella però iltorneo disputato dalle due atlete italiane alla loro prima rassegna iridata insieme. Bukovec/Brandie (CAN) –(ITA) 2-0 (21-15, 21-12) Le canadesi sono partite forte e hanno preso subito un vantaggio di 3/4 punti. Le azzurre sono state brave però a restare agganciate al match grazie alla capacità di ...

Pubblicità

darioricci1292 : Mondiali beach volley(foro italico) - kitersan : Chi oggi non è andatoo non andrà al mare per dire no alle file con la macchina, alle ore per trovare parcheggio, ai… - serravalleweb1 : ARIANO POLESINE – SI FERMA AI QUARTI DI FINALE L’AVVENTURA DELLE ATLETE MARTA MENEGATTI E VALENTINA GOTTARDI AI CAM… - fipavpuglia : #federvolley Campionati del Mondo di beach volley: domani la conferenza stampa di chiusura - RivieraSportit : Sanremo: il 25 e 26 giugno torna il grande beach volley con la tappa del circuito maschile 2x2 -

Milano Marittima, Arrigo Sacchi apre uno stabilimento balneare: è il Clan 292 Dai campi da calcio a quelli da beach volley nella terra più glamour della Riviera Romagnola. Non di certo nelle vesti di giocatore ma in quelle del titolare, assieme alla famiglia. Arrigo Sacchi, 76 anni, si reinventa e 'apre' uno ... Campionati del Mondo di beach volley: domani la conferenza stampa di chiusura In Aggiornamento: Roma. Si terrà domani 19 giugno alle ore 12 presso la sede di We Sport Up a Roma nel Parco del Foro Italico, la conferenza stampa di chiusura dei Campionati del Mondo di Beach Volley. Domani dalle ore 16 nel Centrale del Foro Italico inizieranno le finali. Beach Volley Beach Volley: sabato e domenica al via i due tornei promozionali al Foro Italico Federvolley Milano Marittima, Arrigo Sacchi apre uno stabilimento balneare: è il Clan 292 Dai campi da calcio a quelli da beach volley nella terra più glamour della Riviera Romagnola. Non di certo nelle vesti di giocatore ma in quelle del titolare, assieme alla famiglia. Arrigo Sacchi, 76 ... Delibere del Consiglio Federale Si sono chiusi oggi a Roma i lavori della seduta del Consiglio Federale iniziata ieri con la visita istituzionale dei presidenti Malagò, Graça F° e Boričić accompagnati dal vice presidente senior Re ... Dai campi da calcio a quelli danella terra più glamour della Riviera Romagnola. Non di certo nelle vesti di giocatore ma in quelle del titolare, assieme alla famiglia. Arrigo Sacchi, 76 anni, si reinventa e 'apre' uno ...In Aggiornamento: Roma. Si terrà domani 19 giugno alle ore 12 presso la sede di We Sport Up a Roma nel Parco del Foro Italico, la conferenza stampa di chiusura dei Campionati del Mondo di. Domani dalle ore 16 nel Centrale del Foro Italico inizieranno le finali.Dai campi da calcio a quelli da beach volley nella terra più glamour della Riviera Romagnola. Non di certo nelle vesti di giocatore ma in quelle del titolare, assieme alla famiglia. Arrigo Sacchi, 76 ...Si sono chiusi oggi a Roma i lavori della seduta del Consiglio Federale iniziata ieri con la visita istituzionale dei presidenti Malagò, Graça F° e Boričić accompagnati dal vice presidente senior Re ...