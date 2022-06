Pubblicità

AlfredoPedulla : L’#Inter vuole resistere per #Lautaro, ma #Conte stravede. Poi dipenderà sempre dal Toro che vuole restare. Il… - sportli26181512 : Bayern, Lewandowski: incubo per il Real Madrid, sogno del Barcellona VIDEO: L'attaccante polacco del Bayern Monaco,… - eldavidinho32 : RT @Gio_Dusi: Comunque andrà a finire la questione Lewandowski, l’acquisto di Sadio #Mané da parte del Bayern Monaco è speciale. Perché nel… - Gio_Dusi : Comunque andrà a finire la questione Lewandowski, l’acquisto di Sadio #Mané da parte del Bayern Monaco è speciale.… - sportli26181512 : I piani del #Chelsea: 'Tuchel punta #Skriniar e #Lewandowski': Secondo la stampa britanicca il difensore dell'Inter… -

Per quanto riguarda invece il post - Lukaku, l'allenatore dei londinesi vorrebbe, ormai da tempo ai ferri corti con la dirigenza delMonaco. Il centravanti polacco nel corso di ...Per sostituire Lukaku, invece, Tuchel vorrebbeche da tempo ha annunciato di voler lasciare ilMonaco. Finora sembrava che la destinazione più probabile fosse il Barcellona, che ...I blaugrana pronti all'offerta decisiva per il polacco. 'Sì, Sadio Mané sta arrivando': come spesso accade, il Bayern Monaco non nasconde le proprie trattative e, tramite le parole del ds Salihamidzic ...Secondo il quotidiano inglese il difensore dell'Inter può essere l'erede di Rudiger, mentre il centravanti del Bayern sostituirebbe Lukaku che è destinato a tornare in nerazzurro ...