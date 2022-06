Basket, Olimpia Milano campione d’Italia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Olimpia Milano è campione d’Italia e conquista il 29esimo scudetto della sua storia. In gara 6 della finale, Milano batte la Virtus Bologna per 81-64 chiudendo la serie per 4-2. La sfida che assegna il tricolore non ha storia: l’Olimpia prende il largo nel primo quarto (29-16) e non si guarda più indietro. Nella formazione di coach Messina brillano in particolare Datome (23 punti) e Shields (15). Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – L’e conquista il 29esimo scudetto della sua storia. In gara 6 della finale,batte la Virtus Bologna per 81-64 chiudendo la serie per 4-2. La sfida che assegna il tricolore non ha storia: l’prende il largo nel primo quarto (29-16) e non si guarda più indietro. Nella formazione di coach Messina brillano in particolare Datome (23 punti) e Shields (15). Funweek.

