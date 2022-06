Baby gang massacra di botte un minorenne: non li ferma neanche la presenza del padre (Di sabato 18 giugno 2022) Baby gang in azione a Cisterna di Latina, dove un gruppo di ragazzini ha massacrato di botte un minorenne pestandogli la faccia e minacciandolo con un coltello. Il terribile fatto, che ormai sembra ripetersi sempre più spesso, ha avuto luogo domenica scorsa nei pressi di una cornetteria della città. Il padre della vittima si è recato immediatamente sul posto dopo la richiesta di aiuto del figlio, ma la sua presenza non è stata sufficiente. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti a seguito della segnalazione degli operatori del 118 intervenuta per soccorrere il 17enne. I poliziotti ora stanno effettuando tutte le verifiche del caso. Leggi anche: Spari in strada a Roma: ferito un uomo davanti alla discoteca Baby gang ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022)in azione a Cisterna di Latina, dove un gruppo di ragazzini hato diunpestandogli la faccia e minacciandolo con un coltello. Il terribile fatto, che ormai sembra ripetersi sempre più spesso, ha avuto luogo domenica scorsa nei pressi di una cornetteria della città. Ildella vittima si è recato immediatamente sul posto dopo la richiesta di aiuto del figlio, ma la suanon è stata sufficiente. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti a seguito della segnalazione degli operatori del 118 intervenuta per soccorrere il 17enne. I poliziotti ora stanno effettuando tutte le verifiche del caso. Leggi anche: Spari in strada a Roma: ferito un uomo davanti alla discoteca...

