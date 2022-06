Aveva solo cinque giorni di vita: è morta per denutrizione la neonata di Burgos? (Di sabato 18 giugno 2022) Aveva solo cinque giorni di vita la neonata morta a Burgos, in provincia di Sassari in Sardegna. Sua madre ne ha una trentina. E sul decesso della bambina sono state aperte delle indagini: è stata nutrita dopo la sua nascita? neonata morta a Burgos in Sardegna a cinque giorni di vita. Le indagini Come racconta La Nuova Sardegna i soccorritori del 118 chiamati nell’appartamento nel centro di Burgos, paese in provincia di Nuoro si sono trovati davanti a una scena tanto inconsueta quanto scioccante. La bimba, in condizioni che alla vista sembrerebbero indicare segni di denutrizione e disidratazione, era stata messa sul ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022)dila, in provincia di Sassari in Sardegna. Sua madre ne ha una trentina. E sul decesso della bambina sono state aperte delle indagini: è stata nutrita dopo la sua nascita?in Sardegna adi. Le indagini Come racconta La Nuova Sardegna i soccorritori del 118 chiamati nell’appartamento nel centro di, paese in provincia di Nuoro si sono trovati davanti a una scena tanto inconsueta quanto scioccante. La bimba, in condizioni che alla vista sembrerebbero indicare segni die disidratazione, era stata messa sul ...

Pubblicità

lucasofri : Come quasi tutti, non trovando particolarmente attraente l’argomento, ho letto solo i titoli su quello che il Papa… - Agenzia_Ansa : Gazprom taglia la fornitura del 50%. Ma con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri. Lo com… - fanpage : Christian aveva solo 29 anni - twittdipopolo : E che se ne siano accorti per un solo motivo: con il caldo, il cadavere aveva iniziato a puzzare. Onestamente, ne d… - Iosonolagomma : @CogliaWho Comunque non siamo un paese normale eh. Solo qua vedi da donna presa di mira solo perché non ha più il f… -