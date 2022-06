Avete mai sentito il discorso di Giorgia Meloni in corsivo? Eccolo a Propaganda Live | VIDEO (Di sabato 18 giugno 2022) Avete mai sentito parlare di “corsivo”? Si tratta del nuovo linguaggio dei giovani, esploso su Tik Tok grazie (o per colpa di, sono punti di vista) alla tik toker Elisa Esposito, diventata “l’insegnante di corsivo” sul social. Se ne Avete già sentito parlare, allora la domanda è un’altra: Avete mai ascoltato il discorso di Giorgia Meloni in corsivo? Il discorso della Meloni in cörsivœ #PropagandaLive #corsivo pic.twitter.com/TD8jAS95k8 — Il Grande Flagello (@grande flagello) June 17, 2022 Il discorso di Giorgia Meloni in corsivo Nella puntata di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022)maiparlare di “”? Si tratta del nuovo linguaggio dei giovani, esploso su Tik Tok grazie (o per colpa di, sono punti di vista) alla tik toker Elisa Esposito, diventata “l’insegnante di” sul social. Se negiàparlare, allora la domanda è un’altra:mai ascoltato ildiin? Ildellain cörsivœ #pic.twitter.com/TD8jAS95k8 — Il Grande Flagello (@grande flagello) June 17, 2022 IldiinNella puntata di ...

