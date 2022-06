Autosole, incidente sull’A1 tra Umbria e Toscana: due morti e diversi feriti (Di sabato 18 giugno 2022) Un incidente avvenuto sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Fabro e Chiusi (riaperto dopo alcune ore di chiusura al traffico) ha coinvolto tre mezzi pesanti e cinque auto. Il bilancio è di due morti: le vittime sono due donne. Ci sono inoltre diversi feriti. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale. Le vittime viaggiavano a bordo di una di un'auto. Secondo una prima ricostruzione, i mezzi pesanti si sarebbero tamponati, coinvolgendo poi le vetture. Per poter rapidamente prelevare i feriti gravi sono entrati in azioni anche 2 elisoccorso. I vigili del fuoco dei comandi di Terni, Perugia, Arezzo e Siena sono intervenuti sul posto con 24 unità e 6 automezzi per liberare le persone dalle lamiere. Due persone sono state trasportate in codice rosso ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 giugno 2022) Unavvenuto sulla carreggiata nord dell'tra Fabro e Chiusi (riaperto dopo alcune ore di chiusura al traffico) ha coinvolto tre mezzi pesanti e cinque auto. Il bilancio è di due: le vittime sono due donne. Ci sono inoltre. Le cause dell'sono al vaglio della polizia stradale. Le vittime viaggiavano a bordo di una di un'auto. Secondo una prima ricostruzione, i mezzi pesanti si sarebbero tamponati, coinvolgendo poi le vetture. Per poter rapidamente prelevare igravi sono entrati in azioni anche 2 elisoccorso. I vigili del fuoco dei comandi di Terni, Perugia, Arezzo e Siena sono intervenuti sul posto con 24 unità e 6 automezzi per liberare le persone dalle lamiere. Due persone sono state trasportate in codice rosso ...

Anna71480688 : RT @Libero_official: Gravissimo incidente sulla #Autosole #A1, all'altezza di #Fabro: tamponamento tra tir e tre auto, morte 2 donne e 7 fe… - tempoweb : Sull'A1 muoiono due donne, l'incidente manda in tilt l'Autosole - Ansa_Umbria : Due donne morte per incidente sull'Autosole - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: E' di almeno due morti il bilancio dell'incidente avvenuto sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Fabro e Chiusi (ora c… - infoitinterno : Due morti e vari feriti per incidente su Autosole -