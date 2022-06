Auto abbandonate e senza assicurazione: intervento della Municipale di Salerno (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nei giorni scorsi gli agenti del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale, su disposizione del Sindaco Vincenzo Napoli, sono intervenuti presso il parcheggio sottostante il ponte Autostradale in via S.Calenda – via R.Cavallo, dove da tempo stazionavano diverse Auto abbandonate e senza assicurazione. Alcune di queste, peraltro, fungevano da deposito di droga. Tutte le Auto fuori norma sono state rimosse. Successivamente l’area è stata pulita e bonificata grazie all’intervento degli operai di Salerno Puilita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nei giorni scorsi gli agenti del Reparto MotociclistiPolizia, su disposizione del Sindaco Vincenzo Napoli, sono intervenuti presso il parcheggio sottostante il pontestradale in via S.Calenda – via R.Cavallo, dove da tempo stazionavano diverse. Alcune di queste, peraltro, fungevano da deposito di droga. Tutte lefuori norma sono state rimosse. Successivamente l’area è stata pulita e bonificata grazie all’degli operai diPuilita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

