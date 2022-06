Atp Halle 2022 | Medvedev e Hurkacz in finale | out Otte e Kyrgios

(Di sabato 18 giugno 2022) Daniile Hubertsono i finalisti dell’edizionedell’Atp 500 di. Nella prima semidi scena sabato 18 giugno, il numero uno del mondoha posto fine alle velleità dell’idolo di casa Oscar, che per la seconda settimana consecutiva deve arrendersi ad un passo dall’atto. Il match si è sostanzialmente deciso nel primo set, in cui il russo dopo essersi trovato anche a fronteggiare un set point in risposta sul 3-5, ha chiuso la rimonta vincendo il tie break sette punti a tre. Il secondo parziale si sviluppava nella maniera opposta,non concedeva più nulla nei propri turni di servizio e con un break chirurgico nel sesto game prendeva le distanze e chiudeva per ...

HALLE (GERMANIA) (ITALPRESS) - Daniil Medvedev si è qualificato per la finale del Terra Wortmann Open, torneo Atp 500 con un montepremi pari a 2.134.520 euro in corso sull'erba di Halle (Germania).