Atletica, Sara Fantini ritocca il record italiano: il martello vola oltre i 75 metri, quinta al mondo nel 2022! (Di sabato 18 giugno 2022) Sara Fantini ha spedito il martello in una nuova dimensione e ha migliorato il già suo record italiano. L’azzurra si è infatti esaltata a Madrid, in occasione di una tappa del World Continental Tour (livello silver), e ha tuonato un impetuoso 75.77 metri. Si tratta di un ritocco di quasi un metro rispetto a quanto fatto dieci giorni fa a Trnava (74.86), tra l’altro ottenuto all’ultimo tentativo utile dopo che aveva aperto con un superbo 75.76. La 24enne, finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, aveva strappato il primato nazionale a Ester Balassini lo scorso 28 maggio dopo 17 anni, con quel bel 75.38 ottenuto a Lucca. Nella capitale spagnola ha chiaramente vinto la gara, diventando la quinta al mondo in questa stagione e la seconda in Europa nel 2022: ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)ha spedito ilin una nuova dimensione e ha migliorato il già suo. L’azzurra si è infatti esaltata a Madrid, in occasione di una tappa del World Continental Tour (livello silver), e ha tuonato un impetuoso 75.77. Si tratta di un ritocco di quasi un metro rispetto a quanto fatto dieci giorni fa a Trnava (74.86), tra l’altro ottenuto all’ultimo tentativo utile dopo che aveva aperto con un superbo 75.76. La 24enne, finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, aveva strappato il primato nazionale a Ester Balassini lo scorso 28 maggio dopo 17 anni, con quel bel 75.38 ottenuto a Lucca. Nella capitale spagnola ha chiaramente vinto la gara, diventando laalin questa stagione e la seconda in Europa nel 2022: ...

