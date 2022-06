Atletica | Eduardo Longobardi show | 20 98 sui 200 a 16 anni | trema il record italiano di Filippo Tortu

Pubblicità

C'è un nome nuovo nella velocità tricolore:Longobardi, non ha ancora compiuto 17 anni e ai Campionati Italiani Allievi ha corso i 100 metri in 10.47 con 0,3 m/s di vento contrario e con una temperatura rovente di 34 °C sulla pista dell'...... che vale il quarto posto alle spalle dell'atleta della Guyana, Travis Collins (secondo in 10"50) e al giovanissimo italiano (classe 2005)Longobardi (terzo in 10"52). Cattaneo ha fatto parte ...Furlani decolla verso il futuro, Longobardi non smette di impressionare. È uno splendido pomeriggio per l’atletica giovanile italiana all’Arena Civica di Milano. Nel day 2 dei Tricolori Allievi il 17e ...In corso il day 2 dei Campionati Italiani Allievi all’Arena Civica Gianni Brera con 17 titoli italiani da assegnare. DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv In corso la seconda giornata dei Campionati It ...