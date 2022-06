(Di sabato 18 giugno 2022) Ladiapproda a, allo stadio Charléty, per la settima tappa stagionale. Il meeting in Francia si è aperto con la vittoriadell’ucraina Yaroslava Mahuchikh, con la misura di 2.01, davanti alle compagne di squadra Gerashschenko e Levchenko. Nella stessa gara Elenasi è classificata all’ottavo posto, con la misura di 1.88. Successivamente nel lancio del disco a trionfare è la statunitense Allman, davanti alla croata Perkovic e alla tedesca Pudenz. Tornando invece all’Italia, nei 200Faustochiude alposto in 20.52. La gara è vinta dal sudafricano Adams in 19.82, seguito da Ogando, 20.03, e dal francese Fall, 20.26. Solo ...

Pubblicità

sportface2016 : Atletica, Diamond League Parigi 2022: #Desalu sesto nei 200 metri, #Vallortigara ottava nell’alto - SkySport : LIVE: ora su Sky Sport Action la Diamond League a Parigi #SkySport #DiamondLeague - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Parigi 2022 in DIRETTA: inizia il salto in alto con Elena Vallortigara - #Atletica… - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (22:45) Atletica Leggera - Diamond League (Sport) #StaseraInTV 18/06/2022 #SecondaSerata @RaiSportweb - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (22:45) Atletica Leggera - Diamond League (Sport) #StaseraInTV 18/06/2022 #SecondaSerata @RaiSportweb -

Diretta/League Oslo 2022 video streaming tv: De Grasse vince i 100! Luglio sarà invece il mese dedicato ai Mondiali dileggera in programma a Eugene, di conseguenza la...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.13 Tra poco scatteranno i 100 metri (non validi per laLeague), ecco gli atleti: Priam (Francia), Bruint (Sudafrica), Vicaut (Francia), Azamati (Ghana), Fall (Francia), Erius (Francia), Safo - Antwi (Ghana), Taftian (Iran). 19.08 A ...La Diamond League 2022 di atletica approda a Parigi, allo stadio Charléty, per la settima tappa stagionale. Il meeting in Francia si è aperto con la vittoria nell’alto dell’ucraina Yaroslava Mahuchikh ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Secondo errore a 1.92 anche per Levchenko, Olyslagers e Vukovic. 20.48 Nell'alto femminile le ucraine Gerashchenko e Mahuchikh superano al primo tentati ...