Atletica, Diamond League: De Grasse battuto a Parigi! Mondiali stagionali di Mahuchikh e Fraser, Desalu 20.52, Crippa ritirato (Di sabato 18 giugno 2022) La Diamond League è sbarcata a Parigi, nella capitale francese è andata in scena la settima tappa del massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. Yeman Crippa non ha terminato i 5000 metri, Fausto Desalu ha corso i 200 metri in 20.52 (sesto posto), Elena Vallortigara si è fermata a 1.88 nel salto in alto (ottava piazza). Da segnalare i primati Mondiali stagionali di Shelly-Ann Fraser-Pryce sui 100 metri, di Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto e di Winfred Mutile Yavi sui 3000 siepi. Di seguito tutti i risultati della serata di Diamond League a Parigi.

