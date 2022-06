Atletica, Alessandro Sibilio torna dopo l’infortunio e si esalta sui 400: secondo italiano di sempre! Senza ostacoli… (Di sabato 18 giugno 2022) Alessandro Sibilio si è reso protagonista di un debutto stagionale davvero con un fiocchi. L’azzurro era stato costretto a rinviare l’esordio in questa annata agonistica a causa di un problema al retto femorale, ma in occasione del suo attesissimo rientro in pista ha subito battuto un colpo. Il 23enne ha infatti corso i 400 metri con l’ottimo tempo di 45.08 a Nocera Inferiore (in provincia di Salerno). Il partenopeo è così diventato il secondo italiano sul giro di pista, soltanto alle spalle di Davide Re (primatista nazionale col 44.77 siglato tre anni fa). Si tratta di un risultato di assoluto spessore per Alessandro Sibilio, perché stiamo parlando di uno specialista dei 400 metri ostacoli, settimo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo aver conquistato il titolo agli ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)si è reso protagonista di un debutto stagionale davvero con un fiocchi. L’azzurro era stato costretto a rinviare l’esordio in questa annata agonistica a causa di un problema al retto femorale, ma in occasione del suo attesissimo rientro in pista ha subito battuto un colpo. Il 23enne ha infatti corso i 400 metri con l’ottimo tempo di 45.08 a Nocera Inferiore (in provincia di Salerno). Il partenopeo è così diventato ilsul giro di pista, soltanto alle spalle di Davide Re (primatista nazionale col 44.77 siglato tre anni fa). Si tratta di un risultato di assoluto spessore per, perché stiamo parlando di uno specialista dei 400 metri ostacoli, settimo alle Olimpiadi di Tokyo 2020aver conquistato il titolo agli ...

