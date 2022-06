Atalanta, prima mossa di mercato: riscattato Demiral, 20 milioni alla Juve (Di sabato 18 giugno 2022) Un po’ a sorpresa l’Atalanta ha deciso di riscattare dalla Juventus il difensore centrale Merih Demiral. Per il turco, classe 1998, l’Atalanta aveva già sborsato la scorsa estate 2,5 milioni (più altri 2,5 di eventuali bonus) per il prestito. Ora la chiusura dell’operazione con altri 20 milioni nelle casse della Vecchia Signora. È la prima mossa di questa sessione di mercato della Dea, dopo settimane di tira e molla in cui sembrava ormai certo l’addio del difensore. Non si esclude, comunque, che dietro all’operazione ci possa essere un’altra squadra, magari estera, pronta a rilevarlo a cifre più alte. Leggi su bergamonews (Di sabato 18 giugno 2022) Un po’ a sorpresa l’ha deciso di riscattare dntus il difensore centrale Merih. Per il turco, classe 1998, l’aveva già sborsato la scorsa estate 2,5(più altri 2,5 di eventuali bonus) per il prestito. Ora la chiusura dell’operazione con altri 20nelle casse della Vecchia Signora. È ladi questa sessione didella Dea, dopo settimane di tira e molla in cui sembrava ormai certo l’addio del difensore. Non si esclude, comunque, che dietro all’operazione ci possa essere un’altra squadra, magari estera, pronta a rilevarlo a cifre più alte.

