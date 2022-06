Atalanta, il nome nuovo per l’attacco è Biuk (Di sabato 18 giugno 2022) L’Atalanta punta a un nuovo profilo per rinfrescare il reparto offensivo: piace Biuk dell’Hajduk Spalato L’Atalanta sta valutando diversi profili per il reparto offensivo. Uno dei nomi nuovi sul taccuino del neo diesse D’Amico è Biuk. Croato dell’Hajduk Spalato, ha lo stesso agente di Pasalic. Un profilo che piace tanto e non è da escludere che possa arrivare come sorpresa nel mercato estivo della Dea. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) L’punta a unprofilo per rinfrescare il reparto offensivo: piacedell’Hajduk Spalato L’sta valutando diversi profili per il reparto offensivo. Uno dei nomi nuovi sul taccuino del neo diesse D’Amico è. Croato dell’Hajduk Spalato, ha lo stesso agente di Pasalic. Un profilo che piace tanto e non è da escludere che possa arrivare come sorpresa nel mercato estivo della Dea. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

ProfidiAndrea : ???? #SkySport: 'L'Atalanta ha preso una decisione sul futuro di #Malinovskyi' 'Rimane all'#Atalanta'; dall'incontro… - saIva___ : «Atalanta, confermiamo come nome reale quello di Nuno Tavares ma l’Arsenal non vuole dare diritto di riscatto e al… - peppe_tweet : RT @DiUbriachi: Adesso è confermato. La #Juventus torna su #FIFA23 con stemma,maglia e stadio originale. Non ci sarà invece il #Napoli che… - ZonaBianconeri : RT @DiUbriachi: Adesso è confermato. La #Juventus torna su #FIFA23 con stemma,maglia e stadio originale. Non ci sarà invece il #Napoli che… - DiUbriachi : Adesso è confermato. La #Juventus torna su #FIFA23 con stemma,maglia e stadio originale. Non ci sarà invece il… -