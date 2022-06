Atalanta alla ricerca di rinforzi: Minamito in avanti, sorpresa Biuk? (Di sabato 18 giugno 2022) Non c’è un attimo di respiro nel calciomercato. La sessione comincerà il primo luglio, ma il mercato non dorme mai. Atalanta alla ricerca di rinforzi, i bergamaschi hanno messo nel mirino Minamito del Liverpool. Oltre a lui c’è anche l’idea Biuk dell’Hajduk Spalato. Demiral è stato riscattato, ma potrebbe partire. Intanto il futuro di Muriel appare sempre più lontano da Bergamo. Atalanta alla ricerca di rinforzi: Minamito e Biuk nel mirino? Il giapponese e l’attaccante croato sono due idee per la prossima stagione. Il giocatore del Liverpool avrebbe voglia rilanciarsi dopo delle stagioni sotto tono che non gli hanno permesso di dimostrare appieno tutte le sue qualità. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 18 giugno 2022) Non c’è un attimo di respiro nel calciomercato. La sessione comincerà il primo luglio, ma il mercato non dorme mai.di, i bergamaschi hanno messo nel mirinodel Liverpool. Oltre a lui c’è anche l’ideadell’Hajduk Spalato. Demiral è stato riscattato, ma potrebbe partire. Intanto il futuro di Muriel appare sempre più lontano da Bergamo.dinel mirino? Il giapponese e l’attaccante croato sono due idee per la prossima stagione. Il giocatore del Liverpool avrebbe voglia rilanciarsi dopo delle stagioni sotto tono che non gli hanno permesso di dimostrare appieno tutte le sue qualità. Il ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | L' @Atalanta_BC non riscatterà #Demiral che tornerà alla @juventusfc - acmilanyouth : U17 | Quarti di finale Scudetto (ritorno) ? Milan-Atalanta 1-0 ?? 38' Longhi ?? I rossoneri rimontano il 2-3 dell'an… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC: #Carnesecchi si opera domani. In base alla prognosi, la @OfficialSSLazio cap… - sowmyasofia : Atalanta alla ricerca di rinforzi: Minamito in avanti, sorpresa Biuk? - tuttoatalanta : La Lazio torna alla carica per Carnesecchi: rilancio a 12 mln pronto, l'Atalanta vuole il prestito… -