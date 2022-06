Ascolti TV | Venerdì 17 giugno 2022. In 3,5 milioni per la festa di Gigi D’Alessio (24.5%), New Amsterdam fermo all’8.6%, Quarto Grado sale (10.6%). Reazione a Catena sfiora il 30% (Di sabato 18 giugno 2022) Gigi D'Alessio e Fiorello Nella serata di ieri, Venerdì 17 giugno 2022, su Rai1 Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme ha conquistato 3.462.000 spettatori pari al 24.5% di share (La festa di Gigi dalle 00:10 alle 00:32 a 1.570.000 e il 21.7%). Su Canale5 New Amsterdam 4 ha incollato davanti al video 1.209.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Su Rai2 Mediterraneo arriva a 480.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Moschettieri del re – La penultima missione ha raccolto 832.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il conformista è seguito da 370.000 spettatori con il 2.4%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.312.000 spettatori (10.6%). Su La7 Propaganda Live registra 548.000 spettatori pari al 4.7%. Su Tv8 I ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 giugno 2022)D'Alessio e Fiorello Nella serata di ieri,17, su Rai1, Uno come Te – Trent’anni Insieme ha conquistato 3.462.000 spettatori pari al 24.5% di share (Ladidalle 00:10 alle 00:32 a 1.570.000 e il 21.7%). Su Canale5 New4 ha incollato davanti al video 1.209.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Su Rai2 Mediterraneo arriva a 480.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Moschettieri del re – La penultima missione ha raccolto 832.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il conformista è seguito da 370.000 spettatori con il 2.4%. Su Rete4– Le Storie totalizza un a.m. di 1.312.000 spettatori (10.6%). Su La7 Propaganda Live registra 548.000 spettatori pari al 4.7%. Su Tv8 I ...

