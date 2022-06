Arsenal | inchiesta sull’ammonizione di Xhaka | arriva il verdetto finale

Leggi su rompipallone

(Di sabato 18 giugno 2022) Sono passati sei mesi da quel lontano Leeds-, del 18 dicembre 2021. Il match di Premier League non passò sotto i riflettori per il punteggio, seppur pirotecnico (1-4), ma per un fatto legale. A gennaio, infatti, secondo quanto riportato da gmedpharm, la FA (Football Association, la Lega Inglese) avrebbe aperto un’, durata fino al 17 giugno. L’episodio che avrebbe destato i sospetti della Lega, una scommessa alquanto rischiosa. Viene piazzata una scommessa da ben 52 mila sterline sul cartellino giallo di Granit, centrocampista dell’da tempo accostato alla Roma. Il calciatore non sarebbe finito sotto, ma il suo comportamento sospetto sarebbe stato notificato alla National Crime Agency, poiché il cartellino giallo lo avrebbe preso, ma nei minuti finali, con la ...