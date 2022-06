Armi all’Ucraina, i 5Stelle sono contrari all’invio. La maggioranza prepara la risoluzione in vista del voto di martedì (Di sabato 18 giugno 2022) Armi all’Ucraina: il Movimento 5Stelle ha chiesto lo stop di nuove forniture da mandare a Zelensky. Alcuni senatori starebbero lavorando a una risoluzione da presentare martedì 21 giugno in aula. Armi all’Ucraina, i 5Stelle sono contrari all’invio La possibile rottura definitiva nei 5Stelle – ruota attorno all’ultima indiscrezione secondo cui i pentastellati starebbero valutando la possibilità di presentare una propria risoluzione per chiedere al governo di Mario Draghi lo stop all’invio di altre Armi a Kiev e a Volodymyr Zelensky. Dunque, la richiesta è di M5S è di “non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 giugno 2022): il Movimentoha chiesto lo stop di nuove forniture da mandare a Zelensky. Alcuni senatori starebbero lavorando a unada presentare21 giugno in aula., iLa possibile rottura definitiva nei– ruota attorno all’ultima indiscrezione secondo cui i pentastellati starebbero valutando la possibilità di presentare una propriaper chiedere al governo di Mario Draghi lo stopdi altrea Kiev e a Volodymyr Zelensky. Dunque, la richiesta è di M5S è di “non procedere, stante l’attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori ...

