Arisa e il bacio a Vito Coppola | lei chiarisce | cosa c’è dietro

(Di sabato 18 giugno 2022)ha voluto chiarire il significato delcon, che è stato pubblicato su una rivista. Vediamoha detto La coppia traha fatto sognare moltissimi fan del programma Ballando con le stelle.(Instagram)I due infatti si sono avvicinati proprio durante la partecipazione al famoso show, facendo coppia fissa come ballerini. Da quel momento si è creata una grande sintonia tra i due. Dopo qualche mese di un intensa e appassionata relazione, la loro storia è terminata a causa di alcune incomprensioni e di un presunto flirt dicon una misteriosa ballerina. A quanto pare poco prima ...

Pubblicità

infoitcultura : Il chiarimento di Arisa sulla foto del bacio con Vito Coppola - Novella_2000 : Arisa e Vito Coppola, spunta la prima foto del bacio pubblico della coppia (ma lei fa una precisazione) - andreastoolbox : Arisa fa una precisazione sulle foto del bacio con Vito Coppola - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola, il primo bacio in pubblico: fino a ieri solo divagazioni sulla loro relazione - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola stanno ancora insieme/ Bacio appassionato in pubblico: crisi superata? -

svela la verità su Vito Coppola Nel pubblicare la foto di undie Vito Coppola. la rivista Vero scrive: 'ha ritrovato l'amore, lo tiene stretto e questa volta non vuole ...Il settimanale Vero ha paparazzato la coppia mentre passeggiano mano nella mano e si scambiano un dolce. "ha ritrovato l'amore, lo tiene stretto e questa volta non vuole farselo sfuggire.Sembrava che l'amore tra Arisa e Vito Coppola si fosse finalmente concretizzato. In realtà, Arisa ha fatto chiarezza sulla foto del bacio.Arisa e Vito Coppola sono tornati insieme Un bacio e un articolo del settimanale Vero alimentano le speranze dei fan, ma la cantante ...