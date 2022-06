Ardea, Zito sfida il centrodestra a un confronto pubblico. Cremonini: “La mia agenda è piena” (Di sabato 18 giugno 2022) Ardea – Lucio Zito ha sfidato Fabrizio Cremonini ad un confronto pubblico con cittadini e stampa a Piazza del Popolo il 21 giugno. Un dibattito che verterà “sui temi scottanti del territorio, progetti futuri e responsabilità del passato”, come si legge nella nota del candidato del M5S. Un invito che Cremonini sembra non aver accolto con entusiasmo: “La sfida la sinistra l’ha già persa da tempo“, ha scritto il candidato di centrodestra sui social. “Premesso che ho già l’agenda piena di impegni con la cittadinanza – prosegue Cremonini (FdI) -, mi chiedo perché, dopo aver evitato per anni il confronto con amministratori e cittadini, solo ora trovi il tempo per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022)– Luciohato Fabrizioad uncon cittadini e stampa a Piazza del Popolo il 21 giugno. Un dibattito che verterà “sui temi scottanti del territorio, progetti futuri e responsabilità del passato”, come si legge nella nota del candidato del M5S. Un invito chesembra non aver accolto con entusiasmo: “Lala sinistra l’ha già persa da tempo“, ha scritto il candidato disui social. “Premesso che ho già l’di impegni con la cittadinanza – prosegue(FdI) -, mi chiedo perché, dopo aver evitato per anni ilcon amministratori e cittadini, solo ora trovi il tempo per ...

