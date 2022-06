Arcobaleno d'Estate. La musica di Ron e il ricordo di Michele Manzotti - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 18 giugno 2022) Il concerto del cantautore a Fiesole ha dato il via il cartellone della kermesse organizzata da La Nazione e dalla ... Leggi su lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Il concerto del cantautore a Fiesole ha dato il via il cartellone della kermesse organizzata da La Nazione e dalla ...

Pubblicità

qn_lanazione : Arcobaleno d'Estate. La musica di #Ron e il ricordo di #MicheleManzotti - ArcobalenEstate : Con Toscana Arcobaleno d'estate parte il tour celebrativo dei 50 anni di carriera di Ron, stasera in concerto al Te… - FiesoleForYou : RT @feelflorenceoff: Torna Toscana Arcobaleno d'Estate: dal 17 al 21 giugno una serie di eventi in tutta la Regione. Intorno a #Firenze so… - Bruna71347573 : RT @feelflorenceoff: Torna Toscana Arcobaleno d'Estate: dal 17 al 21 giugno una serie di eventi in tutta la Regione. Intorno a #Firenze so… - VisitTuscany : RT @feelflorenceoff: Torna Toscana Arcobaleno d'Estate: dal 17 al 21 giugno una serie di eventi in tutta la Regione. Intorno a #Firenze so… -