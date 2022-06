Archeologia | lastre etrusche del VI secolo scoperte a Cerveteri | terminato il restauro

Pubblicità

Presentate in occasione della prima delle Giornate Europee dell'2022, lecostituiscono un patrimonio di grande valore per via della loro integrità. Le condizioni dei frammenti, ......dell'2022, ha avuto luogo a Roma, a Palazzo Patrizi - Clementi sede operativa della Soprintendenza per l'Etruria Meridionale, la presentazione in anteprima assoluta di quattro...Presentate in occasione della prima delle Giornate Europee dell’Archeologia 2022, le lastre costituiscono un patrimonio di grande valore per via della loro integrità. Le condizioni dei frammenti, però ...Finalmente restaurate quattro pitture recuperate nel 2019 dalla Guardia di Finanza e risalenti al VI secolo a.C.