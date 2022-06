Antonio Coviello nominato Garante nazionale degli assicurati

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 giugno 2022) Il napoletano, professore di Marketingvo nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e ricercatore del Cnr-Iriss, è statodall’Andci-AssociazioneDifensori Civici d’Italia. “In attesa di apposite leggi che riconoscano anche in Italia la figura dell’Ombudsman dell’assicurato, così come esiste con successo in altri Paesi, mi appresto a tutelare i cittadini-nell’ottica della difesa civica, al fine di sviluppare un ponte solidale e fiduciario tra il consumatore e l’impresa assicuratrice, le associazioni di categoria, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche e tutti gli stakeholder coinvolti” dice. ...