Annuncio a sorpresa di Bremer | riguarda la Nazionale Italiana!

(Di sabato 18 giugno 2022) Intervenuto alla trasmissione Resenha ESPN, Gleison, eletto quest’anno come miglior difensore della Serie A, ha rilasciato un’intervista che non lascia dubbi sul suo futuro.Torino MercatoIl giocatore brasiliano racconta come già nella passata sessione di mercato estiva fosse vicino al trasferimento ma di come Juric l’avesse convinto a restare. Ora, però,prepara l’addio. Ha vissuto una stagione eccezionale e si sente pronto al grande salto: “Avevo già detto lo scorso anno all’allenatore e alla dirigenza che avevo intenzione di andare via. Il mister mi ha detto: ‘Rimani, aiuta la squadra. La prossima stagione farai il passo successivo’. I tifosi, tutti sanno che ho questa ambizione: voglio giocare in Champions League e nella Seleção, è il mio sogno. Devo raggiungere un livello molto più alto”. Il difensore ...